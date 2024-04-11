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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل علاجية متنقلة في أماكن الاحتفالات بحدائق القناطر بالقليوبية |فيديو وصور

قوافل طبية
قوافل طبية

دفعت مديرية الصحة بالقليوبية، بسيارات القوافل العلاجية المتنقلة وسط حدائق القناطر الخيرية وأماكن احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة متمركزة عند جميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بهدف إجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين وتحويل الحالات إلى المستشفيات إذا استدعى الأمر لذلك.

وكان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تكثيف المرور من قبل الفرق الإشرافية على جميع المنشآت الصحية على مدار اليوم خلال أيام عطلة العيد، للتأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

كما وجه بضرورة تواجد مدير الإدارة الصحية على مدار اليوم وتواجد الغرفة الوقائية بكل إدارة لتوفير الأمصال واللقاحات.

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القليوبية مديرية الصحة حدائق القناطر الخيرية القناطر الخيرية الخدمات الطبية

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