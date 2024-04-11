ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 33545 شهيدا و76094 جريحا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الخميس بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 33545 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و76094 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 63 مواطنا فلسطينيا ارتقوا، وأصيب 45 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين الفلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.