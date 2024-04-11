عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 33545 شهيدا و76094 جريحا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الخميس بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 33545 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و76094 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 63 مواطنا فلسطينيا ارتقوا، وأصيب 45 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين الفلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

العدوان على قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الشهداء الفلسطينيين طواقم الإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

أخطأ في تلاوة الفجر.. رئيس الإذاعة: إيقاف الشيخ السلكاوي وإحالته للجنة الصلاحية

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

ثاني أيام العيد.. إصابة أسرة وزير يمني سابق في حادث سير بالغردقة

بلاغ للنائب العام .. قصة مدرسة بالتجمع تهدم القيم وتدرس المـ.ثـ.لـ.ية

قناة خاصة مغلقة.. روسيا تعلن إجراء مفاوضات لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

حريق بمركب سياحي في الغردقة.. وإنقاذ 10 مصابين من الغرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ