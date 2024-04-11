نجم المنتخب المغربي يقترب من الانتقال لـ يوفنتوس والرحيل عن بايرن ميونخ

يدرس نادي بايرن ميونخ الألماني إمكانية التخلي عن خدمات المدافع المغربي نصير مزراوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انضم مزراوي إلى صفوف بايرن في صيف عام 2022 قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي، لكن النادي البافاري يبحث الآن عن خيارات أخرى.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن يفكر في التخلي عن مزراوي في الصيف المقبل، حيث يثير اهتمام عدة أندية أوروبية، ومن بينها يوفنتوس.

من المقرر أن يعود جوسيب ستانيشيتش إلى بايرن بعد انتهاء فترة إعارته لنادي ليفركوزن، ومن الممكن أن يحل محل مزراوي في صفوف الفريق.

خلال موسمه مع بايرن حتى الآن، شارك مزراوي في 23 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة. وبشكل عام، لعب 48 مباراة مع النادي البافاري وسجل هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.