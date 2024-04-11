رسميًا .. استخدام تقنية التسلل شبه الآلية لأول مرة في الدوري الإنجليزي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استخدام تقنية التسلل شبه الآلية لأول مرة في الدوري الإنجليزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"رسميًا - سيتم استخدام تقنية التسلل شبه الآلية لأول مرة في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل".

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن : تقارير تركية: تريزيجيه مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ويواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة، والتي تنطلق في شهر يوليو المقبل.