بيراميدز في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الأهلي والزمالك اليوم

يعتلي فريق بيراميدز ترتيب الدوري المصري، بعد الفوز علي الجونة في الجولة الماضية، ويخوض الاهلي إحدى مباراته المؤجلة أمام الجونة الليلة، كما يلتقي الزمالك بفريق الاتحاد صاحب المركز الثالث خلف إنبي.

ويعد ترتيب الدوري خلال هذه الأسابيع غريبا للغاية، حيث يتصدر بيراميدز الدوري بينما يحل إنبي في المركز الثالث وزعيم الثغر الإتحاد السكندري المركز الثالث، بينما يحل الأهلي في المركز العاشر والزمالك في المركز الـ 15 ويتبقي لهما مباريات مؤجلة.

الجدول التالي يوضح ترتيب فرق دوري NILE قبل مباريات اليوم الخميس:

1- بيراميدز: 29 نقطة

2- إنبي: 28 نقطة

3- الاتحاد السكندري: 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 27 نقطة

5- زد: 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا: 22 نقطة

7- الجونة: 22 نقطة

8- سموحة: 22 نقطة

9- طلائع الجيش: 21 نقطة

10- الأهلي: 18 نقطة

11- البنك الأهلي: 18 نقطة

12- فيوتشر: 17 نقطة

13- الإسماعيلي: 17 نقطة

14- بلدية المحلة: 16 نقطة

15- الزمالك: 15 نقطة

16- فاركو: 12 نقطة

17- المقاولون العرب: 12 نقطة

18- الداخلية: 9 نقاط

وإليك مواعيد المباريات المقبلة:

- المصري البورسعيدي مقابل مودرن فيوتشر، الساعة 4 عصرًا على قناة on time sport.

- زد إف سي مقابل الأهلي، الساعة 7 مساءً على قناة 1 on time sport.

- الزمالك مقابل الاتحاد السكندري، الساعة 7 مساءً على قناة 2 on time sport.