بـ 80 مليون يورو .. باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي

كشفت تقارير إيطالية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان، بهدف تعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي، مهاجم الفريق الباريسي الحالي.

وفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، يهدف باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب ماركورس تورام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا للإمكانيات الهائلة التي يمتلكها وقدرته على شغل مركزي الجناح ورأس الحربة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الإنتر لا تمانع في بيع اللاعب، حيث ترى أنه يمكن استخدامه لتمويل صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأنه انضم للإنتر مجانًا العام الماضي.

ووفقًا للتقارير، فقد حددت إدارة النيراتزوري قيمة تقديرية بقيمة 80 مليون يورو، للسماح للاعب بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.