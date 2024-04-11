إيبارشية القوصية والدير المحرق تهنئان محافظ أسيوط بعيد الفطر | صور

زار الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، وبرفقتهما وفد من كهنة ورهبان وأراخنة الإيبارشية والدير مبنى محافظة أسيوط وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر .

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء وائل فؤاد مدير الأمن وقيادات المديرية، وأيضًا زار نيافتهما مركز ومدينة القوصية لتقديم التهنئة لرئيسه اللواء محمد عزت.