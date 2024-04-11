إيبارشية سيناء الشمالية تقدم التهنئة بعيد الفطر.. صور

قدم الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية برفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية مبنى محافظة شمال سيناء، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ممدوح أبوزيد مدير الأمن وقيادات المديرية، واللواء هاني فكري مدير جهاز أمن الدولة، ومبنى جهاز المخابرات العامة والحربية بشمال سيناء.