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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحريق مجمع سكني بسموحة شرقي الإسكندرية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

حصل صدى البلد على الصور الأولى للحريق الذي اندلع بشقق سكنية بمجمع سكني شهير بمنطقة سموحة شرقي محافظة الإسكندرية عصر اليوم الخميس.

وقد اندلع حريق بمجمع بيتك في النادي المطل علي نادي سموحة شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ونجحت قوات الحماية المدنية بالسيطرة في الحريق، دون إصابات.

تفاصيل حريق كومباوند سموحة شرقي الإسكندرية

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية المطلة على نادي سموحة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

كشف شهود عيان تفاصيل الحريق الذي اندلع بمجمع سكني المطل على نادي سموحة شرقي محافظة اليوم الخميس، دون إصابات.

وأشار شهود العيان في تصريحات لصدى البلد، أن الحريق اندلع بالطابق الثامن بالبناية "سي" عصر اليوم وتم السيطرة عليه سريعًا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

 

الاسكندرية سموحة محافظة الاسكندرية حريق بيتك في النادي

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