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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الزمالك بثلاثية.. جوميز يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا في مباراة الاتحاد

صدى البلد

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الاتحاد السكندري اليوم كانت في اتجاه واحد، وفريقه استحوذ تماما على مجريات اللقاء وصنع عدة فرص للتهديف، وأبدى سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون.


وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "هناك من يرى أن ما فعلناه أمر سهل في الملعب، لكن الاتحاد فريق قوي ويستطيع خلق التحولات الهجومية من الدفاع، وفي الشوط الثاني المنافس كانت لديه فرصة محققة للتهديف عن طريق خطأ من الكرات الثابتة الخاصة بنا".
وفيما يخص الاستعداد لمباراة القمة قال: "سأرى ماذا سأفعل في الأيام المقبلة استعداداً لمباراة الأهلي، لكنني أحب ما فعلناه اليوم ولدينا الوقت الكافي للتحضير لمباراة القمة"..
وأضاف "جوميز": "لا أستطيع أن أقول لأي لاعب إنه سيشارك، والأكثر جاهزية هو من يشارك في المباريات".


وتابع: "اللاعب الكبير في العمر مثل الشمس والقمر، وعبدالله السعيد لاعب محترف على أعلى مستوى، كما أن الذكاء الذي يتمتع به يجعله مفيداً لأي فريق يلعب له، وسعيد بما قدمه بشأن رؤيته للملعب والطريقة التي يرى بها المباراة وهى فرصة هائلة لزملائه الذين يلعبون أمامه لاستلام الكرات الدقيقة".
وفيما يخص التغييرات التي أجراها في المباراة قال جوميز: "قبل التغييرات كان الظهير الأيمن للاتحاد مصدر خطورة وقلق، لذلك كنا نحتاج طاقة أكبر، وبعد التغييرات لم نقدّم المردود الهائل لكننا نجحنا في العودة للاستحواذ الخاص بنا ومعاونة نبيل دونجا في وسط الملعب".
وواصل: "عمر جابر كان يشعر بشد عضلي ودونجا كان يشعر بالتعب، وحافظنا عليه خوفاً من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء".
وتحدث جوميز عن مشاركة حمزة المثلوثي بالرغم من إمكانية حصوله على بطاقة صفراء ثالثة قائلًا: "عملت على أن لا يبدأ المباراة لكنني كنت أشعر بأهمية مباراة الاتحاد بالنسبة لنا والمؤكد الأن أن المثلوثي ودونجا جاهزان للقاء الأهلي".
واختتم المدير الفني قائلاً:" شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية ولم يتدرب معنا وسنرى موقفه من مباراة الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة

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