«مصر أكتوبر» يطلق قافلة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ50% خلال عيد الفطر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، وفي اطار الدور المجتمعي لحزب مصر أكتوبر، وبرعاية الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، اطلق الحزب قافلة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ50% تناسب محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، في عدد من المناطق بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، إن القوافل الغذائية تتضمن عدد كبير من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، مؤكدة دور الأحزاب السياسية فى مساندة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر، بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، من خلال بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد عيد الفطر، موضحة أن اللقاء يعكس جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين.

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع لمواجهة جشع التجار وتوفير السلع باسعار مناسبة للمواطنين، مضيفة" على الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمواجهة التحديات الراهنة.