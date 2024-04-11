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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس مثالي لقضاء عطلة عيد الفطر.. والأرصاد تحذر من ظاهرة صباحية

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الجمعة، الموافق 12 أبريل، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، ومناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك، و درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدا 27 درجة مئوية. وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من والسواحل الشمالية والدلتا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 26 16
بنهــــا 27 17
دمنهور 26 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 26 16
المنصورة 26 16
الزقازيق 27 17
شبين الكوم 27 15
طنطا 26 17
دمياط 23 16
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 16
العريش 24 16
رفح 24 15
رأس سدر 29 15
نخل 24 13
كاترين 19 10
الطور 30 18
طابا 24 16
شرم الشيخ 31 20
الإسكندرية 22 15
العلمين 22 15
مطروح 21 14
السلوم 21 14
سيوة 28 13
رأس غارب 30 19
الغردقة 30 19
سفاجا 30 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 30 21
حلايب 28 23
أبو رماد 28 22
رأس حدربة 26 22
الفيوم 29 15
بني سويف 29 15
المنيا 30 16
أسيوط 30 15
سوهاج 32 17
قنا 32 18
الأقصر 33 18
أسوان 33 19
الوادي الجديد 30 16
أبوسمبل 32 19

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية عيد الفطر درجات الحرارة

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