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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

طريقة عمل شاورمه
طريقة عمل شاورمه في الصنيه

قدمت الشيف مروة السجيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  شاورما في الصينية فهي من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

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مقادير شاورمه في الصنيه
- كيلو جرام من فخذ الدجاج والصدور بدون عظم وبدون جلد 
- ربع كوب زيت زيتون أو 2 ملاعق صغيرة من دهن الخروف
- 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
- 1 ملعقة كبيرة كمون مطحون
- 1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
- ملح وفلفل حسب الذوق
- خبز البيتا أو خبز الصاج
- مكونات إضافية (مثل شرائح الطماطم والبصل والبقدونس أو صلصة الثوم)

 

طريقة تحضير شاورما في الصنية 

1. في وعاء، امزجي زيت الزيتون،، عصير الليمون، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الكركم، القرفة، القرنفل، الملح والفلفل. قم بخلطها جيدًا لتحضير التتبيلة.
2. أضفي الدجاج إلى التتبيلة وقلبها جيدًا لتغطية الدجاج
اجمع الدجاج مع التتبيلة في صينية خبز كما هو موضح في الفيديو.
4. سخني الفرن على درجة حرارة 500 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية) ثم ضع الصينية في الرف السفلي لمدة 25 دقيقة.
5. بمجرد الانتهاء من الطهي، اخرجي الدجاج من الفرن واتركه يرتاح لبضع دقائق. ثم قطع الدجاج إلى شرائح رفيعة.
6. سخني خبز البيتا أو الخبز المسطح على الشواية أو في الفرن.
7. قومي بتجميع شاورما الدجاج عن طريق وضع شرائح الدجاج على الخبز المسخن وإضافة المكونات الإضافية المرغوبة.
8. لفي الخبز بإحكام وثبته بورق الألومنيوم أو ورق الخبز إذا لزم الأمر.
9. قدمي شاورما الدجاج اللذيذة واستمتع بها!
ملاحظة: الأفضل استخدام مزيج من صدر الدجاج وفخذ الدجاج (لجعلها أكثر نعومة ونكهة).

شاورمه طريقة عمل شاورمه مقادير شاورمه طريقة تحضير شاورمه الشيف مروه السجيني

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