طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

بطارخ الرنجة بالخلطة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها وإعدادها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة.

مقادير بطارخ الرنجة بالخلطة

بطارخ رنجة مقطعة

طماطم و بصل و خيار جوليان

بصل اخضر مقطع

شطة و كمون

خل و عصير ليمون

زيت

عيش سوري

طريقة تحضير بطارخ الرنجة

امزجي في الكبه البصل الاخضر والشطة والكمون والزيت وعصير الليمون والخل ثم ضعي البطارخ علي مراحل

امزجي من البطارخ المقطعه مع خليط البطارخ ووضعها في العيش مع البصل والطماطم والخيار الجوليان وضعي العيش في الطاسه.