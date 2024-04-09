حلويات العيد|طريقة عمل الجوزية الروسية

الجوزية الروسية من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص خلال الأحتفال بالعيد، فهي تتميز بانها مختلفة و مميزة عن الحلويات الأخرى التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في العيد.

قدمت الشيف مروة السيجيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجوزيه الروسية في البيت .

مقادير الجوزيه الروسية

٢ بيض

كوب زبدة طرية

نصف كوب سكر

رشه ملح

نصف كوب كريمة حامضة ساور كريم ((البديل زبادي مصفي منه الماء تماما))

ملعقه صغيره بيكنيج صودا

ملعقه صغيرة خل

ملعقه صغيرة فانيلا

٤ كوب دقيق



طريقة تحضير الجوزيه الروسية

يخلط البيض مع الفانيلا والسكر

ثم بضاف اليه الزبده الطريه والبيكينج صودا والخل والكريمه الحامضة

واخيرا الدقيق وتعجبن جيدا ثم تشكل في قوالب الجوزيه

مكونات الحشوة

كراميل تقيل مصنوع من الحليب المحلي المكثف ومكسرات حسب الرغبة الوصفة الاصلية تستخدم مكسرات عين الجمل وبواقي بسكويت الجوية.