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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

ليالي لبنان بالكنافة
ليالي لبنان بالكنافة

ليالي لبنان بالكنافة من الحلويات الشهية التي تتناسب مع شهر رمضان، وعلى الرغم من أن الكثير من الأشخاص لا يعرفها إلا أنها تتمتع بمذاق شهي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة .

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مقادير ليالي لبنان بالكنافة 

ربع كيلو كنافه محمره
٤ كوب لبن
٢ ملعقة كبيرة سكر
٣ ملعقة كبيرة سميد
٢ ملعقة كبيرة نشا من كوكس 
١ ملعقة صغيرة ماء ورد
١ ملعقة صغيرة ماء زهر 
١ فص مستكه مطحون
فانيلا من كوكس
للوجه : 
موز - قشطة - زهر الليمون - قطر
شربات


طريقة تحضير  ليالي لبنان بالكنافة 
نضع اللبن والسميد والنشا والسكر  والمستكه  وتخلط على البارد ثم نضعها على النار وعند الغليان نضع الماء ورد والماء زهر والفانيلا..
نضع بطبق التقديم طبقة الكنافه المحمرة وفوقها نضع طبقة ليالي لبنان وهي ساخنه ثم تترك لتبرد ونزينها بالموز والقشطة وزهر الليمون والفستق و الشربات (قطر) وبالهنا والشفا

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