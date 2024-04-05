طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها المختلف والمميز عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة.

مقادير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

١ مكرونة سباغتي مسلوقة

١/٢ كيلو جمبري وسط مقشر

١ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

١ ملعقة صغيرة شطة مجروشة

١ بصلة صغيرة

٤ فصوص ثوم

١ ملعقة كبيرة بشر ليمون

٣ كوب كريمة

١ كوب من ماء سلق المكرونه

١ مكعب خضار

١ كوب جبن بارميزان

١/٤ كوب بقدونس مفروم

٢ ملعقة كبيرة جبنة بارميزان اضافي للوجه

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

في وعاء على النار نضع الزيت مع البصل و الثوم و مقلب ثم نضيف الجمبري و نتبل بملح و فلفل

نضيف الكريمة و ماء السلق مع مكعب المرق

نتبل بالبابريكا و الشطة و برش الليمون و نترك الخليط ليسخن تماما نضيف الجبن و البقدونس و المكرونة و نقلب حتى يتجانس الخليط و يقدم ساخنا بالهنا و الشفا