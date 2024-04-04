بسكويت البرازق من الحلويات اللذية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائه من المحلات و الأسواق.

وقدمت صفحة شيف صبره، عبر موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكويت البرازق في البيت.



مقادير بسكويت البرازق

كوب ذبده بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بني بودرة

نصف كوب حليب بودرة

معلقة كبيرة بيكنج بودر

بيضه

4 كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت نباتى

معلقة صغيرة فانيليا سايلة

ذرة ملح



الحشو :

كوبين سمسم محمص مع ٦ معالق شربات تقيل

نص كوب فستق او لوز (مجروش)



طريقة تحضير بسكويت البرازق

- فى بولة وبمضرب كهربائى او يدوى نضرب الذبده لحد ما تبقى ناعمة وبعدين نضرب السكر البودرة لحد ما يبقى القوام كريمى

- نضيف البيضة والفانيليا والزيت ونخفقهم كويس

- نضيف ذرة الملح والدقيق والحليب البودرة والبيكنج بودر ونقلب كل المكونات لحد ما نلم العجينه وتبقى طرية ولو حسينا انها ناشفة ممكن نزود معلقتين مياه كبيرة ونغطيها وندخلها الثلاجة نص ساعة وبعدين نكورها كور صغيرة ونغمسها فى الفستق اواللوز

- نرصها فى صنية مدهونة زيت بسيط ويكون الفستق لتحت ومن فوق نزين الوجه بخليط من السمسم

- نضغط عليها بكف الايد بحيث سمكها يبقى رقيق

- ندخلها فرن سخن على 170 درجة لمدة 10 دقايق أو لحد ما تاخد لون ذهبى وبعدين نخرجها.

