مش هتدفع 600 جنيه.. طريقة عمل المكشوفة في البيت

المكشوفة من حلويات رمضان 2024 التي تصدرت التريند، وأثارت هذه الحلويات حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تكلفتها التي رأي البعض أنها مبالغ فيها.

وقدمت صفحة شيف صبره، عبر موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المكشوفة في البيت بمذاق لا يقاوم.

المقادير:

نص كيلو كنافة

كوب سمن بلدي

لوز مكرمل حسب الاختيار

شربات عسل حلويات

فراولة مقطعة

كريم بافرين فرنسي للحشو

عجين كيكة لوز “اختياري”

رشة ملح

فستق مطحون

1 كوب سمن بلدي



طريقة تحضير المكشوفة

نخلط الكنافة مع السمن ونقلب جيدا

نضيف لوز مكرمل على الخليط

نسكب نصف كوب من شربات الحلويات ونستمر في التقليب

وفي بولة بيضاوية ونضع بداخلها كيس بلاستيكي

ثم نضع بداخل البولة طبقة شوربة صغيرة بالمقلوب

ثم نضيف بداخل البولة خليط الكنافة بالسمن واللوز المكرمل

ونستمر بالإضافة لحين يأخذ الطبق شكل “القبة”

نضع الخليط في الثلاجة ليكتسب قواما متماسكا

الحشوة:

تحشى المكشوفة بنوع كريم يسمى بـ “البافرين” الفرنسي وعجين كيك اللوز المحلي

نستخرج صينية الكنافة من الثلاجة ونبدأ بوضع قطع الفراولة بداخلها

ثم نسكب طبقة من الكريمة التي تم تحضيرها

نسكب كيكة اللوز أو أي نوع كيك آخر ثم كريمة الفراولة في منتصف البولة

نضع الكنافة في أعلى البولة بالتساوي

ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين ثم نستخرجها ونقلبها

نبدأ بإزالة الكيس البلاستيكي ونرش الفستق المطحون للتزيين وبالهناء والشفاء