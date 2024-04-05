طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موثع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل اصابع البقلاوة بحشوة السميد في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم.



مقادير اصابع البقلاوة

رقائق جلاش

زبدة جنة

١ كوب فستق حلبي مجروش

شربات

للحشوة :

٢ كوب لبن

ربع كوب سميد

١ كوب جبن موتزاريلا مبروش



طريقة تحضير اصابع البقلاوة بحشوة السميد



نضع على النار اللبن والسميد مع التحرك وعند الغليان نضع جبن الموتزاريلا ويحرك ثم يوضع بوعاء ويغطى بالنايلون حتى يبرد ..

ناخذ طبقة جلاش وندهنا بالزبدة ثم نرشها بالفستق المجروش ونضع فوقها طبقة ثانيه من الجلاش ثم ناخذ كيس حلواني وفيه الحشوة ونضعها بشكل طولي على العجين ونفردها قليلا لتقليل سماكة الاصابع ثم نلف العجين مع الضغط الخفيف

ونزيل الطرفين من العجين ثم تقطع لقطع متساوية وتوضع بصينيه وندهن الوجه بالزبده وتدخل للفرن على درجة حرارة ١٨٠ وعند التحمير يوضع عليها وهي ساخنه الشربات البارد وتزين بالفستق الحلبي المجروش وتقدم بالهنا والشفا