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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة النظافة في ثالث أيام العيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستكمال جولاته الصباحية المفاجئة بثالث أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع العاصمة طنطا حيث تفقد المحافظ عددا من الشوارع بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ( الاستاد، سكة المحلة،شارع الجانبية،السيد البدوي،عمر سعفان،شارع المديرية،شارع سعيد،شارع الحلو ) بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، الاستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا حيث تم إزالة كافة الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها ، موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

 

 

كما وجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

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محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.  

 

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