محافظ الغربية يوجه برفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام

وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بشن حملات مُكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.



وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم/الخميس/، فقد جاء ذلك خلال جولة طارق رحمي؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة حيث قام المحافظ بمتابعة جهود الوحدات المحلية في 12 مركزا ومدينة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.



وأجرى المحافظ إتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة ..موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.



وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها .. مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم في الشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية في الشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.



وفي سياق متصل، قام الدكتور خالد علي أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بجوله ميدانية بإدارتى المحلة الكبري وسمنود؛ للاطمئنان على سير العمل ، ومر على على الأقسام الفنية والإدارية بالإدارة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بإرسال البلاغات والتقارير اليومية.



وشدد أبو شادي، على التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أى بلاغ خلال أيام العيد.

وقام وكيل الوزارة بفحص سجلات قسم حماية الأراضي وتبين عدم وجود أي تعديات بالبناء أو التشوين على الأراضي الزراعية، وأكد ضرورة تحرير محاضر التبوير التكرارية في مواعيدها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.



ووجه بضرورة إنهاء التعديل الحيازي لكافة المساحات المسجلة على المنظومة قبل تنفيذ أعمال الحصر الإلكتروني لها ومطابقتها مع سجلات الجمعيات، فضلا عن مراجعة منظومة كارت الفلاح مع بداية الموسم الصيفى والتأكيد على الالتزام بالدورة الزراعية لمحصول الأرز.