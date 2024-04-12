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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 آلاف زائر في العيد.. حديقة حيوان بني سويف تشهد إقبالا غير مسبوق

حديقة حيوات بني سويف
حديقة حيوات بني سويف

أكدت الدكتورة هبة أحمد مدير عام حديقة الحيوان في بني سويف أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا جدا وقد أقبل عليها حوالي ١٠ آلاف زائر.


وبينت خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية  الأولى، أن الحديقة شهدت مصادر للسعادة والبهجة  وتم افتتاح أماكن كثيرة واحتوت الحديقة على حيوانات كثيرة.

منطقة الألعاب المائية واللعب مع الحيوانات الأليفة مباشرة

وتابعت: “هناك منطقة جديدة يتم افتتاحها وبها حديقة مفتوحة والتي تهتم بالعب الأطفال مع الحيوانات الأليفة مباشرة ويتم التصوير معهم وإعطائهم للطعام مباشرة، كما احتوت على منطقة الألعاب المائية وكانت هذه المرة الأولى لافتتاحها، إضافة إلى دخول حيوانات بشكل أكبر”.

بني سويف الحديقة حديقة الحيوان منطقة الالعاب المائية

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