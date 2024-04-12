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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استغاثة بالصدفة تحبط عملية خطف مروعة في ميكروباص بالقاهرة.. تفاصيل

صورة قديمة
صورة قديمة

عملية خطف مروعة كادت أن تحدث في شوارع القاهرة، كشفتها وزارة الداخلية خلال تفقد الحالة الأمنية في المنطقة ونجحت في القبض على المتهمين بالخطف.

خطف مقاول من المرج

البداية ترجع إلى مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة كانت تقوم بتفقد الحالة الأمنية في المنطقة عندما سمعت صوت استغاثة قادمة من داخل ميكروباص.

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وبعد توقف المركبة وتفتيشها، تم اكتشاف وجود عصابة مؤلفة من ستة أشخاص، بينهم سائق ومالك الميكروباص، قاموا بخطف صاحب مكتب مقاولات في منطقة شرطة المرج.

وأثناء التفتيش، تم العثور على ثلاث قداحات تشبه مسدسات، وجهاز لاسلكي، ومسدس، بالإضافة إلى عدد من الطلقات من نفس العيار. 

إحباط جريمة في القاهرة

وبعد الاستجواب، أكد المجني عليه أنه كان في مكتبه عندما اقتحم المتهمون المكان وادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة السلاح الناري والهاتف المحمول الخاص به، ثم اقتادوه داخل الميكروباص.

وطالبوه بالاتصال بأحد معارفه لتسديد مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه. وتم القبض على شخصين آخرين يقيمان في منطقة سكن المجني عليه للاشتباه في تورطهما في القضية.

واعترف المتهمان بتنفيذ العملية وأقر أحدهما بأنه خطرت في ذهنه فكرة الجريمة بناءً على معرفته بنشاط الضحية في مجال المقاولات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

استجواب التفتيش الحالة الأمنية الهاتف المحمول الداخلية المصرية

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