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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٩٠  حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٥ وحتى ١١ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور إبراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آفاق وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تدعيم الأمن الغذائي العربي، كما عقد  اجتماعا؛ لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع الدكتور محمود هاشم أستاذ  كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر .


فيما وجه وزير الزراعة برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات، كما وجه أيضا التهنئة لجموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.

بينما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك " للعام الرابع على التوالي، كما كشفت أيضا عن  ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي ٤٥١ الف و ٦٥٧ طن.

وأصدر معهد وقاية النباتات تقريرا تضمن أنشطته وجهوده المبذولة لتطوير ودعم القطاع الزراعي خلال شهر مارس الماضي، كما أصدر  أيضا معهد أمراض النباتات تقريرا تضمن أنشطته وجهوده المبذولة لتطوير ودعم القطاع الزراعي خلال شهر مارس الماضي، كذلك أصدر أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تقريرا حول إنجازاته وانشطته خلال الربع الأول للعام الحالي 2024.


وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السادس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر ابريل ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، كما أعلنت الوزارة تواجد العاملون والمهندسون بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية.


يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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