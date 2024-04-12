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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تواصل تفقد المنشآت الصحية في العيد

جولة تفقدية لوكيل
جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بمستشفيات الإسكندرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عدد من المنشئات الصحية بمنطقتي شرق الطبية والعامرية الطبية و إدارة برج العرب الطبية، وذلك في إطار استكمال المتابعة الميدانية المكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية.

وتفقدت ندا مستشفى أطفال الرمل، ومستشفى العامرية العام، ووحدة الهوارية لطب الأسرة، ومستشفى برج العرب المركزي، ووحدة طب أسرة أبو صير.

وتابعت ندا انتظام سير العمل و مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

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وقد بدأت الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أطفال الرمل ، 

ثم تفقدت قسم الاستقبال والطوارئ و العناية المركزة و المتوسطة و تأكدت من تواجد مستلزمات الكلى بمستشفى العامرية وتلى ذلك متابعة سير العمل بوحدة الهوارية لطب الأسرة ثم توجهت لمستشفى برج العرب المركزي حيث تفقدت سيادتها أقسام الاستقبال والطوارئ و العناية المركزة و عناية الاطفال و المبتسرين ووحدة الأشعة كما تاكدت من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، و اختتمت سيادتها الزيارة بالمرور على وحدة طب اسرة ابو صير حيث تفقدت الصيدلية و العيادات و تنظيم الاسرة و صرف الالبان الصناعية.

و كذلك تابعت تواجد الفريق الطبي طبقاً لجداول النبطچيات ومتابعة سجلات التردد بمختلف الأقسام بجميع المنشئات الطبية، مشيدة بالتزام الفرق الطبية و الكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين .

الاسكندرية استغلال المواطنين الاستعداد القصوى الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ

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