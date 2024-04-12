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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إسبانيا: ارتفاع معدل التضخم السنوي 3.2% خلال مارس الماضي

علم إسبانيا
علم إسبانيا

سجل مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا زيادة سنوية بمقدار 2ر3 % في مارس الماضي، بحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الإسباني (ايني) الصادرة اليوم.
 

وأظهرت البيانات تضاعف تضخم أسعار المستهلك الشهرية إلى 8ر0 %، فيما قفز معدل التضخم استنادًا إلى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، إلى 3ر3 % على أساس سنوي.

 

تثبيت أسعار الفائدة

وعلى جانب آخر أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4.0 بالمئة كما هو الحال منذ سبتمبر الماضي.

وقال المركزي الأوروبي إنه إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وتحركات التضخم الأساسي وقوة تأثير السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يتجه باستمرار صوب المستهدف، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي للفائدة من قيود السياسة النقدية.

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