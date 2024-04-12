جيش الاحتلال يسقط منشورات على رفح للبحث عن مكان الرهائن

أفادت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط منشورات في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حث فيها الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هناك على المساعدة في تحديد مكان الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وجاء في المنشورات التي تظهر أسماء وصور 35 رهينة: "إذا كنتم تريدون حماية عائلاتكم وضمان مستقبلكم، فلا تترددوا في تزويدنا بمعلومات عن الرهائن أو من يحتجزونهم"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتتضمن المنشورات رقم هاتف يمكن الاتصال به عبر تطبيقات المراسلة Telegram وWhatsApp وSignal. يوجد أيضًا رابط لموقع ويب يعرض معلومات مماثلة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي المنشورات لتشجيع سكان غزة على تبادل المعلومات حول مكان وجود الرهائن طوال الحرب، وكذلك حول موقع قادة حماس، ووضع مكافآت كبيرة مقابل ذلك.