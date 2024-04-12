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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التغييرات الصحفية.. كلام في السياسة يستضيف رؤساء التحرير ومجالس الإدارات الجدد

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

خصص برنامج “كلام في السياسة” حلقة الاثنين المقبل للحديث مع رؤساء التحرير ومجالس الإدارات الجدد، لمناقشة أهم خطط التطوير في محتوى وشكل الصحافة القومية في الفترة القادمة لتواكب الأهداف والرسالة الإعلامية للجمهورية الجديدة.

ويستضيف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في حلقة الاثنين القادم كل من الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي، إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام والدكتور اسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار  والكاتب الصحفي  أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم كما تتضمن الحلقة مشاركة جمهور من شباب الصحفيين من مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف، لضمان تواصل رؤى الأجيال المختلفة فيما يخص مستقبل الصحافة القومية.

يذكر أن برنامج كلام في السياسة هو أحد أهم البرامج الأسبوعية على قناة اكسترا نيوز ويعرض هذا الاثنين من ١٠ مساء إلى ١٢ منتصف الليل، حيث يناقش أهم الملفات التي تشغل المواطن المصري بمختلف الآراء والتوجهات.

محمد فايز فرحات

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