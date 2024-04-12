شركة عالمية تستغنى عن البشر وتوظف 750 ألف روبوت

تعمل شركة أمازون على تطوير استخدامها للروبوتات بسرعة، حيث نشرت أكثر من 750 ألف روبوت للعمل جنبًا إلى جنب مع موظفيها.





وتعد هذا ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في العالم توظف 1.5 مليون شخص، وفي حين أن هذا رقم كبير، إلا أنه يمثل انخفاضًا بأكثر من 100000 موظف من 1.6 مليون عامل كان لديها في عام 2021.





وفي الوقت نفسه، كان لدى الشركة 520000 روبوت في عام 2022 و200000 روبوت في عام 2019، بينما تجلب أمازون مئات الآلافمن الروبوتات سنويًا، تعمل الشركة ببطء على تقليل أعداد موظفيها من البشر.





تم تصميم الروبوتات، بما في ذلك النماذج الجديدة مثل سيكويا وديجيت ، لأداء مهام متكررة، وبالتالي تحسين الكفاءة والسلامة وسرعةالتسليم لعملاء أمازون.





على سبيل المثال، يعمل سيكويا على تسريع إدارة المخزون ومعالجة الطلبات في مراكز التنفيذ، في حين أن ديجيت، وهو روبوت ذو قدمين تمتطويره بالتعاون مع أجيليتي روبوتيكس، يتولى مهام مثل نقل الصناديق الفارغة.





يُظهر الاستثمار الكبير في الروبوتات التزام أمازون بالابتكار في سلسلة التوريد الخاصة بها ويسلط الضوء على إيمان الشركة بالإمكاناتالتآزرية للتعاون بين الإنسان والروبوت.





وعلى الرغم من النطاق الهائل للأتمتة، تؤكد أمازون أن نشر الروبوتات أدى إلى خلق فئات وظائف ماهرة جديدة في الشركة، مما يعكساتجاه الصناعة الأوسع نحو دمج التقنيات المتقدمة مع القوى العاملة البشرية.





يمثل نشر أمازون لأكثر من 750 ألف روبوت خطوة مهمة في ثاني أكبر صاحب عمل في العالم، وهذا التحول لديه القدرة على التأثيربشكل كبير على ديناميكيات العمل داخل الشركة وخارجها.





وبينما تؤكد أمازون أن الروبوتات تهدف إلى العمل بشكل تعاوني مع الموظفين البشر، ومساعدتهم في المهام المتكررة لتحسين الكفاءةوالسلامة في مكان العمل، فإن المخاوف بشأن إزاحة الوظائف والآثار المترتبة على القوى العاملة أمر لا مفر منه.





يعد دمج أمازون للروبوتات مثل Sequoia وDigit في مراكز التنفيذ الخاصة بها جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز عمليات سلسلةالتوريد الخاصة بها من خلال التقنيات المتقدمة.





تم تصميم الروبوتات لتبسيط العمليات وضمان أوقات تسليم أسرع للعملاء، تؤكد الشركة على أن الحلول الروبوتية تدعم السلامة في مكانالعمل وتسمح لها بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات للتسليم في نفس اليوم أو في اليوم التالي.