منتشر بالفعل.. العالم يقترب من وباء جديد أعنف من كورونا.. ما القصة؟

حذر أحد الخبراء من أن العالم يقترب بشكل خطير من الوباء التالي، تؤثر أنفلونزا الطيور حاليًا بشكل خطير على جميع أنحاء العالم, حيث تتزايد حالات الإصابة لدى البشر.





تم اكتشاف حالة جديدة مصابة بالفيروس في تكساس بالولايات المتحدة، مما أدى إلى قلق العاملين في المجال الطبي بشأن سلالة H5N1 شديدة الإمراض والفتاكة.





وأدى ذلك إلى تحذير الدكتور سوريش كوتشيبودي، الباحث في أنفلونزا الطيور في بيتسبرغ، من أن الوباء التالي أصبح أقرب من أيوقت مضى، حيث يبدو أن الفيروس قاتل لحوالي نصف أولئك الذين يصابون به.









وفي حديثه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال الدكتور موشيبودي: “كان هذا الفيروس على رأس قائمة الأوبئة لسنوات عديدة وربماعقود. والآن نقترب بشكل خطير من هذا الفيروس الذي من المحتمل أن يتسبب في حدوث جائحة".





لقد أظهرت فيروسات H5N1 بالفعل العديد من السمات المهمة لفيروس وبائي محتمل، وهو منتشر بالفعل عالميًا، ويمكن لهذا الفيروس، علىوجه الخصوص، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه فيروس طيور له القدرة على إصابة مجموعة من مضيفي الثدييات بما في ذلك البشر.





ولزيادة التأكيد على أن الفيروس من النوع الذي يجب أن نقلق بشأنه قريبًا، قال: “نحن لا نتحدث عن فيروس لم يقفز بعد، نحن نتحدث عنفيروس موجود بالفعل، وهو موجود عالميًا، ويصيب بالفعل مجموعة من الثدييات وينتشر".





وتابع حديثه "لذلك، من وجهة نظري، أعتقد أن هذا الفيروس لديه أكبر تهديد وبائي يظهر على مرأى من الجميع وهو موجود عالميًا. لقد حان الوقت حقًا لأننكون مستعدين”.





وفي ختام تعليقاته الصادمة، حذر من أن معدل الوفيات بسبب الفيروس يجعله "أسوأ 100 مرة من كوفيد" وأننا "لا يسعنا إلا أن نأمل أنيخفض هذا المعدل أو أن "يتحور ويحافظ على معدل الوفيات المرتفع".



