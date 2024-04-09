فتاة توزع صدقات في الحرم المكي من أجل جيل التسعينات.. فيديو

من داخل الحرم المكي وزعت شابة زجاجات من العصير ليس على روح فقيد أو نذر لقصد شخصي ولكنها صدقة لإصلاح حال جيل كامل.

خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو لفتاة تحمل صندوق عصير.

وإلى جانب الصندوق أمسكت الفتاة بورقة كتبت فيها "دعواتكم لمواليد التسعينات بالوظائف وراحة البال"، ولم يتبين أية معالم أو معلومات عن الفتاة أو جنسيتها.





وظهر مقطع الفيديو القصير الذي لا يتعدى دقيقة الفتاة وهي توزع العصير على المارة في الحرم المكي.

ومع انتشار الفيديو ازدادت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل على موقف الفتاة المجهولة، وتملك التعجب من بعض الأشخاص حيث قال:"تشكر وجزاها الله كل خير .. بس هو فعل غريب شوية" وقال آخر "حالنا يرثى له".



ووجد البعض في فعل الفتاة شيئا من الاستعطاف، "بيشحتوا علينا .. هي حصلت"، "انتهت حلول الأرض"، وتوالت التعليقات على الفيديو وكان من بينها "طيب ومواليد التمانينات؟!".





الجدير بالذكر أن جيل التسعينات يودع بعضه العشرينيات من عمره بينما دخل البعض الآخر إلى عقده الثالث.