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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التهديد الإيراني : الدفاع جاهز .. ومستعدون للهجوم

دانيال هاجاري
دانيال هاجاري

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري في تصريحات لوسائل الإعلام هذا المساء على استعدادات إسرائيل للهجوم الإيراني المتوقع.

وقال هاجاري أن "دفاعنا مستعد ويعرف كيفية التعامل مع أي تهديد. وإلى جانب هذا، نحن أيضا على استعداد للهجوم بمجموعة متنوعة من القدرات وسنعرف كيف نتصرف حيثما كان ذلك ضروريًا لحماية مواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال هاجاري إن “الأيام المقبلة ستكون معقدة”، مضيفا: "نحن مستعدون لهجوم وسنعرف كيفية التصرف لحماية مواطني إسرائيل".

وتابع: أجرينا تقييمًا للوضع في مجموعة متنوعة من السيناريوهات بعد التصريحات حول هجوم إيراني، وينبغي القول إننا قد فعلنا ذلك، لقد كنا في حالة حرب طوال الأشهر الستة الماضية، لقد تعاملنا مع جميع أنواع التهديدات القائمة".

وفي كلماته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران هي التصعيد الرئيسي في الحرب، مضيفا: "إن سلوك إيران طوال الحرب يؤدي إلى تصعيد الوضع في الشرق الأوسط ويقوض الاستقرار الأمني. سنعرف كيف نتصرف حيثما دعت الحاجة لذلك".

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري هجوم الإيراني إسرائيل ايران الشرق الاوسط

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