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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمس واليوم وإلى الأبد .. مؤتمر الشباب القبطي في سيدني | صور

مؤتمر الشباب الجامعي
مؤتمر الشباب الجامعي

بدأت بإيبارشية سيدني بأستراليا اليوم، أعمال مؤتمر الشباب الجامعي من أبناء الإيبارشية والذي يقام لثلاثة أيام تحت شعار “أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الأَبَدِ”.

وافتتح المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي خمسمائة شاب وشابة، الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا بيزل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يلقي نيافة الأنبا بيزل سلسلة من المحاضرات تهدف إلى تعزيز الوعي الروحي والثقافي بين الشباب.

ويتخلل المؤتمر الذي تنظمه خدمة الشباب المركزية SYC لإيبارشية سيدني، قداسات، خلوات روحية، ورش عمل، وأنشطة رياضية تفاعلية، بغية بناء جسور التواصل والتفاهم بين شباب الإيبارشية. 

يعد المؤتمر، الذي يعقد سنويًا، فرصة فريدة للشباب للتفاعل وتبادل الخبرات والأفكار في بيئة تعزز من روحانيتهم وتشجع على التعاون والتطوير الذاتي.

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