عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زيت غير متوقع يعالج مشاكل الشعر والبشرة

صدى البلد

يستخرج زيت القهوة من حبوب البن المحمصة، ويتميز بخصائصه المضادة للأكسدة ومحتواه العالي من الكافيين، مما يجعله سلاحًا سريًا لصحة البشرة والشعر. 

لن تصدق.. نوع من المشروبات يحمي الأسنان من التسوس

عشبة مهملة تعالج 11 مرضا أبرزها تسوس الأسنان .. تعرف عليها

إليك بعض فوائد زيت القهوة المذهلة وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي:

مكافحة الشيخوخة: يُحفز زيت القهوة إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يُقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويُعزز نعومة ومرونة البشرة.


تفتيح البشرة: يساعد على تلاشي البقع الداكنة و آثار الحبوب، ويُوحّد لون البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.


ترطيب عميق: يُغذي البشرة ويُرطبها بعمق، ويُحارب الجفاف ويُعالج التشققات.


تقشير لطيف: يُزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، يجدد خلايا البشرة ويُحفز نموها.


مُضاد للالتهابات: يهدي البشرة المتهيجة ويُقلل من احمرارها، ويُعالج حب الشباب والتهابات الجلد.

نمو الشعر: يحفز نمو الشعر ويُقوي بصيلات الشعر، ويُقلل من التساقط.

مكافحة تساقط الشعر: يغذي فروة الرأس ومعالجتها، يحارب قشرة الرأس.


ترطيب الشعر: يُرطب الشعر ويُنعيمه، ويُعالج الجفاف والتجعد


إضافة لمعان: يضفي لمعانًا طبيعيًا على الشعر ويعزز صحته.


طريقة استخدام زيت القهوة:

للبشرة: يمكن استخدام زيت القهوة كمرطب أو مُقشر أو مُكون في ماسكات الوجه.
للشعر: يمكن تدليك فروة الرأس بزيت القهوة قبل غسل الشعر، أو إضافة بضع قطرات إلى الشامبو أو البلسم

زيت القهوة البقع الداكنة البشرة والشعر التهابات الجلد الخطوط الدقيقة القهوة للبشرة إنتاج الكولاجين بصيلات الشعر ظهور التجاعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

6000 جنيه.. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تركيا: سقوط تلفريك يقل 184 شخصا في ولاية أنطاليا

موضوعات متعلقة

مشروبات طبيعية تعالج ضغط الدم المنخفض

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

محدش يعرفه.. زيت غريب يحسن الحالة المزاجية ويسكن الألم

وفاة لاعب كرة قدم عالمي.. اعرف السبب وكيف تحمي نفسك منه

سعره غالي جدا .. طريقة صنع اللوشن المعطر بمواد طبيعية 100٪

8 أساسيات تمنع رائحة القدم الكريهة.. أبرزها نوع الحذاء

طرق علاج التهاب اللوزتين البكتيري والفيروسي

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

ترشيحاتنا

حتة منى.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد كهربا على طريقته الخاصة

وفاة مصمم أزياء عالمي شهير.. تعرف عليه

ترامب يعتزم الإدلاء بشهادته خلال محاكمته الجنائية في نيويورك

تميم عبده: نجاح كامل العدد سببه المحبة بين أبطال المسلسل |شاهد

5 أبراج تفضل خروجات الأصحاب في العيد.. هل أنت منهم؟

فقدان 45 مهاجرا إثر انقلاب قارب في البحر المتوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ