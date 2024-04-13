زيت غير متوقع يعالج مشاكل الشعر والبشرة

يستخرج زيت القهوة من حبوب البن المحمصة، ويتميز بخصائصه المضادة للأكسدة ومحتواه العالي من الكافيين، مما يجعله سلاحًا سريًا لصحة البشرة والشعر.

إليك بعض فوائد زيت القهوة المذهلة وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي:

مكافحة الشيخوخة: يُحفز زيت القهوة إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يُقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويُعزز نعومة ومرونة البشرة.



تفتيح البشرة: يساعد على تلاشي البقع الداكنة و آثار الحبوب، ويُوحّد لون البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.



ترطيب عميق: يُغذي البشرة ويُرطبها بعمق، ويُحارب الجفاف ويُعالج التشققات.



تقشير لطيف: يُزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، يجدد خلايا البشرة ويُحفز نموها.



مُضاد للالتهابات: يهدي البشرة المتهيجة ويُقلل من احمرارها، ويُعالج حب الشباب والتهابات الجلد.

نمو الشعر: يحفز نمو الشعر ويُقوي بصيلات الشعر، ويُقلل من التساقط.

مكافحة تساقط الشعر: يغذي فروة الرأس ومعالجتها، يحارب قشرة الرأس.



ترطيب الشعر: يُرطب الشعر ويُنعيمه، ويُعالج الجفاف والتجعد



إضافة لمعان: يضفي لمعانًا طبيعيًا على الشعر ويعزز صحته.



طريقة استخدام زيت القهوة:

للبشرة: يمكن استخدام زيت القهوة كمرطب أو مُقشر أو مُكون في ماسكات الوجه.

للشعر: يمكن تدليك فروة الرأس بزيت القهوة قبل غسل الشعر، أو إضافة بضع قطرات إلى الشامبو أو البلسم