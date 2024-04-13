الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر بشأن كيفية المضي نحو إقامة دولة فلسطينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث هاتفيًا أمس، مع نظيره المصري سامح شكري الجهود الجارية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "ناقش الوزيران الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز الاستقرار الإقليمي وأكد الوزير بلينكن أن التصعيد من جانب إيران لن يفيد أحداً في المنطقة".

وأضاف البيان: "ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية شكري الجهود الجارية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر بشأن كيفية المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وأوضح أن الوزيرين ناقشا "الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات في إطار منصة جدة التي تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين".