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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يتفق مع جيسوس علي تجديد التعاقد حتى 2026

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة نادي الهلال السعودي مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس على تمديد عقده لمدة موسمين حتى صيف 2026.

تأتي هذه الخطوة بعد تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، إثر فوزه على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أُقيمت في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن القرار بتجديد عقد جيسوس جاء بناءً على تحقيقه نتائج إيجابية وسلسلة من الانتصارات التاريخية، إضافة إلى التقدم في بطولة آسيا وكأس الملك، إلى جانب المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وتتجه إدارة الهلال نحو التحضير للموسم المقبل، حيث من المقرر مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وسيتم ترتيب مباريات تجريبية وإقامة معسكر تحضيري لتأهيل اللاعبين.

هذه الخطوات تأتي بهدف تحقيق الاستقرار الفني والإداري في النادي، وضمان استمرارية النجاحات التي حققها الفريق بقيادة جيسوس.

ويستعد الهلال لمواجهة العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيُقام اللقاء في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، وستجرى مباراة الإياب في المملكة أرينا بالأسبوع المقبل.

الهلال السعودي الرياضية السعودية الدوري السعودي استاد محمد بن زايد كأس العالم للاندية

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