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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"سينما الشعب" تواصل نجاحها الجماهيري الكبير في ثالث أيام عيد الفطر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر، واصلت مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استقبال آلاف المواطنين لمشاهدة أفلام موسم العيد التي تقدمها الهيئة بأسعار مخفضة بالقاهرة والمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب".

وواصل مشروع "سينما الشعب" نجاحه الجماهيري، حيث شهدت مواقع الهيئة أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر استمرار الإقبال الغفير، حيث تقدم قصور الثقافة ثلاثة أفلام جديدة في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، من خلال الحفلات التي تبدأ من 10 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

وتعرض الأفلام في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد في 16 محافظة، وشهد مسرح السامر بالعجوزة أمس الجمعة حفلا غنائيا بالمجان أحياه الفنان سامح يسري، وتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، بالإضافة إلى برنامج بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.

احتفالات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني سينما الشعب

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