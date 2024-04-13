محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لمنع الاحتكار

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما فى ذلك الغلق الإدارى والغرامات المالية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة علي الأسواق ومنافذ السلع ومحال الجزارة والدواجن، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين.

تأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

وناشدت محافظة كفر الشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.