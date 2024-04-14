ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني هندي شهير يشبه الرئيس الراحل حسني مبارك، وحصد تفاعلا واسعا بين النشطاء، وتربع على عرش التريند في مصر خلال عيد الفطر، وأثار الفيديو دهشة المتابعين للتشابه الكبير بينهم.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل تعليق أبهيجيت بهاتاشاريا الموسيقار شبيه الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد تصدره التريند في مصر على كافة جميع منصات التواصل الاجتماعي، وعن تفاصيل أزمة أبهيجيت مع الممثل الكبير الشهير شاروخان وكيف رد عليه والطريقة التي رد عليها الموسيقار.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا لشبه المغني مع الرئيس مبارك، ابهيجيت بهاتاشاريا هو المغني شبيه مبارك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.