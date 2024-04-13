تسمم 17 عاملًا زراعيًا بسبب تناول رنجة في سهل بركة بالوادي الجديد

أصيب اليوم السبت ١٧ عامل زراعي بالوادي الجديد بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة سمك وتم نقلهم لمستشفي الفرافرة المركزي .

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين إصابة 17 عاملًا زراعيًا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة من السمك المدخن " رنجة" داخل مزرعة تابعة لشركة استثمارية بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة وتبين أن المصابين هم: مينا أمجد نجيب يعاني، 20 عاما، حسن عمر محمد، 28 عاما، عبد الكريم عبد الحميد نور، 37 عاما، محمد مصطفى محمد، 25 عاما، عماد السعيد شرف 45 عاما، روماريو جرجس صادق، 29 عاما، سمعان رأفت رفعت، 20 عاما، موسى صادق عبد الله، 45 عاما، عصام ضاحي إبراهيم، 27 عاما، أبنوب فتحي فائق، 15 عاما، صموئيل هاني بطرس، 32 عاما، كيرلس رزق، 25 عاما، مايكل ناجي عصمت، 32 عاما، هاشم حمود علي، 36 عاما، كرولس عدلي بشير، 21 عاما، ملاك البدري بشير، 21 عاما، فتحي فائق يوسف، 40 عاما.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحسنت الحالة الصحية لـ14 مصابًا، فيما جاري استكمال العلاج لـ3 حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية.