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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرقام الخطوط الساخنة وغرف العمليات والشكاوى والطوارئ بكل مراكز الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن تخصيص أرقام هواتف غرف العمليات والشكاوى والطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام العيد، وتستمر لباقى أيام السنة، بهدف تلقى شكاوى المواطنين من الخدمات، بشأن السلع الغذائية والبوتجاز وتعريفة الأجرة ومرافق الصرف الصحى أو مياه الشرب والإنارة، من خلال موظفين بالوحدات المحلية للمراكز الإدارية الخمسة.

وتمثلت أرقام هواتف غرف عمليات مراكز المحافظة الخمسة، على النحو التالى، علما بأن كود مكالمات المحافظة يبدأ بـ 092:
غرفة عمليات مركز ومدينة الخارجة – 2920375
غرفة عمليات مركز ومدينة الداخلة – 2821514، 28210410
غرفة عمليات مركز ومدينة الفرافرة – 7510063
غرفة عمليات مركز ومدينة باريس – 7975996، 7975997
غرفة عمليات مركز ومدينة بلاط – 7703008، 7704157

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن تخصيص أرقام تليفونات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة، والإبلاغ عن أية سلعة مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتأكيدا على حرص قطاع الصحة على جودة السلع الغذائية وتكثيف حملات المرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية، حرصاً على التاكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع فى المحلات والمنافذ والأسواق.

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بالعيد للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصي

وقال الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى تخصيص أرقام هواتف للابلاغ الفورى عن أية أغذية مشتبه بها على الارقام التالية :

رقم طوارئ إدارة الطب الوقائى 0922929038
إدارة طوارئ مديرية الصحة0922936467
رقم مدير خدمات المواطنين 01004522700

وأكد مدير الصحة بالمحافظة، أن إدارة مراقبة الأغذية تقوم بالمرور المفاجئ، يومياً على محلات بيع وتداول الاغذية للتاكد من سلامتها وصلاحيتها وفقاً لخريطة عمل بالقطاع لضمان تحقيق الرقابة التامة على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية، مشدداً على أن مديرية الشئون الصحية تناشد المواطنين بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات على الأرقام المعلنة بالقطاع.

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