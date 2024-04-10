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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بالعيد للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصي

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارة مستشفى الخارجة التخصصي؛ لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى وهنأهم بحلول العيد، كما قدّم لهم الهدايا العينية والنقدية، مُتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

طوارئ بالقطاعات والمرافق في الوادي الجديد تزامنا مع عيد الفطر

و تفقّد سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، مُوجهًا بانتظام تواجد الأطقم الطبية خلال أيام العيد وفقًا  للنوبتجيات؛ لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

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الأستاذ إبراهيم استقبال التعامل الفوري التخصصي الاطقم الطبية الحالة الصحية الحالات الطارئة القيادات التنفيذية والشعبية انتظام الوادي الجدي ـة حلول عيد الفطر بالمستشفى عيد الفطر المبار محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وكيل وزارة الصحة

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