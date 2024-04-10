محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة بالعيد للمرضى بمستشفى الخارجة التخصصي

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارة مستشفى الخارجة التخصصي؛ لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى وهنأهم بحلول العيد، كما قدّم لهم الهدايا العينية والنقدية، مُتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

و تفقّد سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، مُوجهًا بانتظام تواجد الأطقم الطبية خلال أيام العيد وفقًا للنوبتجيات؛ لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

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