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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

توب مكشوف .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

نشرت جنا عمرو دياب فيديو جديدا عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية توب مكشوف باللون الأسود هاف ستوماك وكب، مع بنطال ساقط باللون الرمادي الغامق.

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وتزينت ابنة عمرو دياب باكسسوارات لافتة، حيث وضعت الحزام اللامع على البطن، مع الأقراط في الأذن والأساور الملونة في اليد.

كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث ظهرت بالذيل حصان مع خصلات الشعر الكيرلي الجذاب، ووضعت المكياج الناعم كاللون البينك في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين.

جنا عمرو دياب 
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