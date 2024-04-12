فستان لافت.. إسراء عبد الفتاح تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي المرغني صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت إسراء عبد الفتاح الأنظار بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا باللون البرتقالي الزاهي واسع من الأكمام وطويل، ذات الشراشيب اللامعة من الأسفل.

وانتعلت إسراء عبد الفتاح حذاء بسيط باللون الجولد دون أي كعب، لإبراز أناقتها الجذابة.

وتركت إسراء عبد الفتاح خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية أعلى الكتف، وبرزت ملامحها بالمكياج الناعم، حيث وضعت اللون الخوخي في الشفاه والوجنتين.