جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

احتفلت البلوجر مريم سيف بخطبتها اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد مرور حوالي سنة على طلاقها من والد ابنتها مريم.

ونشرت مريم سيف، جلسة تصوير خطوبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفيسبوك.

وأطلت مريم سيف بإطلالة جذابة، مرتدية جمبسوت باللون الأبيض ضيق، مطرزا من منطقة الصدر، مع الظهور بالنصف حجاب.

واختارت مريم سيف المكياج الناعم الذي يبرز جمالها، حيث وضعت اللون البني في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين والهايلايتر الخفيف بطريقة تخطف الانظار.

وأثارت مريم سيف الجدل بخبر خطوبتها، حيث تداول رواد السوشيال ميديا الصورة معلقتين« انتي لحقتي تنسي»، ولكن هنأ البعض الآخر مريم سيف بطريقة كبيرة.