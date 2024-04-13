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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من مخبأه مع زوجته.. نتنياهو: مستعدون لأي ضربة إيرانية محتملة

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن تل أبيب مستعدة لأي هجوم إيراني مرتقب، وسط مخاوف من رد فعل إيراني على اغتيال مسؤول كبير في دمشق. 

وأقام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في الفيلا الفاخرة التي يملكها سيمون فاليك، وهو رجل أعمال يهودي أمريكي، في القدس، حيث كانا يقيمان في بداية الحرب.

وتشير التقارير إلى أنه وسط مخاوف من رد فعل إيراني على اغتيال مسؤول كبير في دمشق، يضم المنزل ملجأ صاروخيا متطورا. وفقا لمصادر مقربة من نتنياهو أكدت لموقع واللا أنباء عن بقائه هناك، رغم عدم تلقي أي رد من مكتبه.

الفيلا التي يقيم بها نتنياهو وزوجته، الواقعة في حي تلبيوت بالقدس، هي ملكية استخدمها الزوجان بشكل متقطع خلال السنوات الأخيرة، وتتميز بوجود ملجأ صاروخي متطور.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعًا طارئًا لمجلس الحرب ، بسبب تهديدات إيران الأخيرة.
 

وفي هذا السياق، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم،  إنه يجري تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين.

 

ويأتي اللقاء وسط هجوم إيراني مرتقب على إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبًا لأي هجوم إيراني مرتقب يأتي ردا على قصف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت 'لمناقشة التهديدات الإقليمية العاجلة وأكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل'، وفقًا لبيان صادر عن السكرتير الصحفي للبنتاغون الميجر جنرال بات رايدر.

بنيامين نتنياهو اغتيال مسؤول كبير هجوم إيراني

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