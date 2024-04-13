استشاري ريادة أعمال: تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر مُرض باعتبارنا جزءا من أفريقيا

أكد فادي إبراهيم، استشاري ريادة الأعمال والمحاضر بجامعة اسلسكا، أنه في عام 2022 كان إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر 11.4 مليار دولار وكان يوازي 25% من قارة أفريقيا، مشددًا على أن مصر كانت الأولى أفريقيًا بفارق كبير عن باقي الدول، ويليها جنوب أفريقيا في هذا التوقيت.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر مرضي باعتبارنا جزء من القارة الإفريقية ونقارن الاقتصاد المصري مع اقتصاديات باقي الدول، مؤكدا أنه يرى أن هناك مجال كبير للتوسع والتطور بداية من هذا العام 2024، منوهًا بأن مصر حققت وكسرت ما تم تحقيقه السنوات الماضية من جذب استثمار أجنبي.

وتابع: هناك 5 أعمدة رئيسية يقوم عليها الاستثمار الأجنبي المباشر لابد أن نركز عليه، أولهما هي البنية التحتية من طرق والأمان العام وقوة شبكة الإنترنت وهي ما شهدت تطور كبير خلال السنوات المقبلة، بينما المكون الثاني هو القوة العاملة والتوظيف، والمكون الثالث متعلق بالتشريعات والجوانب التنظيمية".