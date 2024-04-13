برلماني: القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه كان يتعين وجود تفسير لقرار المجلس القومي للأجور، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص كان ضروريا ولكن لا يجب أن يصحبه تخفيض العمالة.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن المنشأت الخاصة الصغيرى للتي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الزيادة في الحد الأدنى لألأجور لن تسبب زيادة معدل التضخم.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بـ الحد الأدنى للأجور.

