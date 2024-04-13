تجارية القليوبية تكشف عن آليات التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن آليات التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص.



أولاً: تاريخ التقديم:

يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.

ثانياً: آلية التقديم:

- تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه الى الإتحاد التابعة له المُنشأة.

- تقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة اليها الى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ان يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة الكترونيه على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory)) أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقاً للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).

- "مُلاحظة: لن يتم النظر الا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على ان يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع."

ثالثاً: الملفات المطلوبة:

على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء:

1- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة (وفقاً للنموذج المرفق 2).

2- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.

3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.

4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.

5- استمارة 2 تأمينات.

6- السجل التجاري.

7- البطاقة الضريبية.

و لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة."